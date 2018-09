“Op één jaar drie leden verloren”

HASSELT/TongerenDe zelfdodingscijfers scheren hoge toppen in ons land, maar bij holebi’s en transseksuelen liggen die cijfers nog een stuk hoger. Tot 45 procent van de holebi-jongeren heeft zelfmoordgedachten, bij transseksuelen is dat zelfs 62 procent. “Vorig jaar zijn drie jongeren van onze vereniging uit het leven gestapt”, zegt Leopold Lindelauff (60) van Regenbooghuis Limburg, dat vandaag op de wereldwijde Suïcide Preventie Dag een filmpje met getuigenissen over de problematiek naar buiten brengt. “Onze boodschap is duidelijk: accepteer ons zoals we zijn. Zo kan er veel ellende bespaard worden”, zegt Lindelauff, die biseksueel is en zelf een zelfmoordpoging ondernam.