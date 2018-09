Als kleinste gemeente van Noordoost-Limburg is Kinrooi een gegeerde bruid voor steden als Maaseik of Bree. Maar in Kinrooi zelf is er weinig animo voor een fusie. Een verplichte fusie zit er volgens N-VA’er Niels Van Eygen niet aan te komen. Afwachten tot na de Vlaamse verkiezingen, vindt burgemeester Jo Brouns die zijn volstrekte meerderheid op 14 oktober verdedigt zonder vader Hubert op de CD&V-lijst.