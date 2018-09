Zowat álles wat er niet toe deed, sleurde ze erbij: haar dochtertje, seksisme, vrouwenrechten… De finale van de US Open anno 2018 zou haar ultieme triomf worden, maar het werd de wedstrijd waarin ze de pedalen verloor. En niet voor het eerst. Want Serena Williams is dan wel de grootste tennisster ooit, maar als ze verliest - en dat doet ze niet veel - komt de bitch in haar weleens naar boven.