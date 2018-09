De topper tussen Bilzen-Waltwilder en Wellen scheerde geen hoge toppen, maar daar had de slechte staat van de gelegenheidsgrasmat een groot aandeel in. Wellen leek lange tijd op weg naar de drie punten, tot Godard met een geniale ingeving de bordjes gelijk hing. Beide teams gingen in een spannende slotfase nog vol voor de zege, maar de logische 1-1 bleef op het scorebord.