Van 15 september 2012 was het geleden dat KSK Meeuwen (2A) de derby tegen Gruitrode in competitieverband in eigen huis nog eens kon winnen. Zaterdagavond - bijna zes jaar later dus - lukte het opnieuw, dankzij doelpunten van Rik Bongaerts en Cedriec Vanherck: 2-0. Een verdiende overwinning. “Ein-de-lijk”, klonk het dan ook bij voorzitster, trainer en spelers van SK.