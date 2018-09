De cijfers spreken voor zich. Achel (1prov.) was zaterdagavond geen waardemeter voor de potentiële titelkandidaat, Bree-Beek: 4-0. Zeker vóór de rust niet, toen de promovendus nog op niveau van tweede provinciale acteerde. In de tweede spelperiode beterde het, maar alle goede intenties ten spijt was het onvoldoende om Bree-Beek, dat al een ruime 3-0-voorsprong had opgebouwd, enigszins te verontrusten.