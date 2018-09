Voormalig BRT-journalist Reddy De Mey (74) zat als enige bovenop de reddingsactie toen de veerboot Herald of Free Enterprise in maart 1987 zonk in de haven van Zeebrugge. Maar de BRT maakte een zootje van het uitzenden van de beelden. Dat blijkt vanavond in ‘Dank Dat U Bij Ons Was’ op Canvas.