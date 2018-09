Wereldkampioen Frankrijk wint dankzij klassegoal van Giroud van verdienstelijk Nederland

Frankrijk heeft zijn eerste thuismatch nadat het de wereldtitel behaalde in Rusland met 2-1 gewonnen van Nederland. Een vroege goal van Kylian Mbappé werd nog uitgewist door een treffer van Ryan Babel, maar Olivier Giroud schonk de Fransen met een knappe goal toch nog de zege. Frankrijk komt zo met vier punten uit twee matchen alleen aan de leiding in Groep 1 van Divisie A van de Nations League. Het telt drie punten meer dan Nederland en vier punten meer dan Duitsland, maar speelde wel één wedstrijd meer dan zijn twee tegenstanders.

Op 16 oktober oefenen onze Rode Duivels tegen Nederland. Mocht er nog twijfel over bestaan: België is favoriet in die Derby der Lage Landen.

Oranje bouwt na twee gemiste toernooien op rij aan een nieuwe ploeg met sinds februari Ronald Koeman als bondscoach. Donderdag tegen Peru (2-1-zege) wuifden onze noorderburen Wesley Sneijder uit, bij de Rode Duivels zijn de vedetten van deze generatie nog niet aan hun pensioen toe. Oranje verwelkomde ook een vedette van de toekomst. Ajax-middenvelder Frenkie de Jong maakte in de tweede helft tegen Peru zijn debuut en kruidde dat meteen met een assist. Tegen de Fransen stond hij voor het eerst in de basis. Talent zat -Tottenham wilde nu al vijftig miljoen euro voor hem betalen- maar nog geen internationale ervaring. Ook dat hebben de Rode Duivels achter zich.

Ongrijpbare Mbappé

Telkens als de Fransen voor rust versnelden, kwamen de Nederlanders in de problemen. Op Mbappé kregen ze geen vat. Al in de eerste speelminuut moest Cillessen redding brengen op een schot van het Franse wonderkind. Na veertien minuten zette hij de 1-0 op het bord na zwak verdedigen, met als dieptepunt een kopbal van Promes in de loop van Matuidi. De perfecte pre-assist, alleen aan de verkeerde kant. Eén grote kans hadden de bezoekers in de eerste helft. Wijnaldum werd centraal goed vrijgespeeld, maar hij miste zijn controle.

VIDEO. De 1-0 van Mbappé

GOAL | Blaise Matuidi biedt Kylian Mbappé de 1-0 op een dienblaadje aan. #FRANED pic.twitter.com/XS1nb4jyDs — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 september 2018

Het is een kwalijke gewoonte van de Nederlandse nationale ploeg dat ze zich steeds in het hoekje laat zetten. In zes interlands onder Koeman kwam Oranje vijf keer achter. Tegen Peru ook al. Maar net als afgelopen week was de tweede helft een pak beter. Frankrijk had een zware interland tegen Duitsland (0-0) in de benen en gaf na rust de indruk te gerust in het zaakje te zijn. Dat strafte Nederland af met een goede periode voorbij het uur. Na een knappe aanval vertaalde Ryan Babel die in de gelijkmaker. Doelman Areola ging niet vrijuit.

VIDEO. De gelijkmaker van Babel

GOAL | Ryan Babel maakt gelijk op aangeven van Tete! #FRANED pic.twitter.com/2uWe58NXOE — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 september 2018

De 1-1 haalde de Fransen uit hun dutje en dan werd het kwaliteitsverschil weer duidelijk. Amper zeven minuten na de 1-1 had de thuisploeg alles weer op orde. Na een voorzet vanaf rechts door Mendy kwam Giroud knap voor Virgil van Dijk en poeierde de 2-1 in één tijd voorbij Cillessen. Giroud, de spits die niet scoort, scoorde toch. Dertien wedstrijden voor club en land stond hij droog, zijn vorige goal dateerde van 28 mei tegen Ierland. Kort na de 2-1 mocht Club Brugge-aanvoerder Ruud Vormer invallen.

VIDEO. De knappe winning goal van Giroud

Frankrijk staat weer op voorsprong dankzij een knappe goal van Olivier Giroud!



2??-1?? #FRANED pic.twitter.com/UgE0hO8MZN — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 september 2018

Nederland kon met opgeheven hoofd het Stade de France verlaten. Oranje werd niet weggespeeld en toonde zich na rust weerbaar. Maar het was vooral een prestatie op karakter en niet op flair, zoals weleer. Laten we het zo vaak mogelijk zeggen, zolang het kan: Nederland is België niet.