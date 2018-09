Acteur en stemcoach David Davidse (63) verkoopt zijn twee Antwerpse lofts om een nieuw leven te beginnen in Spanje. Hij zoekt een huis in Benidorm. “Ik trek er al dertig jaar op vakantie en heb er mijn hart verloren.”

Twee keer eerder was het al bijna zover. In 2002 wou David Davidse al naar Spanje verhuizen. “Maar toen kreeg mijn moeder een hersenbloeding. En in 2012 lukte het financieel niet. Maar nu staat niets ...