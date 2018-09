Nederlandse minister blijven moest onderduiken na bedreigingen

De Nederlandse staatssecretaris Mark Harbers is zo ernstig bedreigd in de zaak van twee Armeense tieners die zouden uitgezet worden, dat hij heeft moeten onderduiken. Dat meldt De Telegraaf.

De zaak van de Armeense tieners Howick en Lili, die zaterdag Nederland zouden uitgezet worden, doet de gemoederen bij onze Noorderburen hoog oplopen. De twee kwamen in 2008 met hun Armeense moeder (die ondertussen al naar Armenië is uitgezet) naar Nederland, toen ze nog peuters waren. Ze groeiden in Nederland op – ondertussen zijn ze 12 en 13 jaar oud – en spreken amper Armeens. Zaterdag zouden ze op het vliegtuig naar Armenië gezet worden, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid draaide de beslissing tot uitwijzing zaterdagochtend op de valreep terug: het welzijn en de veiligheid van de kinderen zou niet meer voldoende kunnen worden gewaarborgd, was de uitleg.

Ondertussen raken meer details bekend over de hele affaire. Zo meldt RTL Nieuws dat de moeder van de twee met zelfmoord gedreigd had nadat een rechter in Nederland vrijdagavond had bepaald dat de uitzetting van de kinderen door mocht worden gezet. De Telegraaf weet dan weer dat staatssecretaris Mark Harbers ernstig bedreigd werd. Afgelopen week, toen Harbers nog aangaf de geplande uitzetting voort te zetten, werden die bedreigingen kennelijk zo serieus dat besloten werd de staatssecretaris en zijn partner elders onder te brengen. Over de aard van de bedreigingen worden geen mededelingen gedaan, noch uit welke hoek ze afkomstig zijn. Met klem wordt weersproken dat de bedreigingen zijn besluit hebben beïnvloed om ter elfder ure de uitzetting naar Armenië toch niet door te zetten.