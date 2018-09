Bekende koppensneller van IS heeft als bijnaam “De Belg”

Een van de voornaamste beulen van Raqqa, het voormalig bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië, was een Belg. Dat zeggen twee leden van de burgerlijke raad van de stad, die ter plaatse werden geïnterviewd door journalisten van La Libre Belgique en RTL Info. Volgens diezelfde bronnen zaaiden twee Belgische vrouwen ook terreur als lid van de religieuze politie van IS, de Hisbah.