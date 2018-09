Denemarken viert einde staking met winst tegen Wales

Denemarken is zondag met een overwinning op Wales aan de Nations League begonnen. Christian Eriksen hielp de thuisploeg met twee doelpunten, na een laag schot (32.) en vanaf de strafschopstip (63.), aan winst.

Denemarken speelde met de sterkst mogelijke formatie, nadat er een voorlopig akkoord over een cao is gesloten. Het conflict over portretrechten laaide zo hoog op dat Denemarken afgelopen woensdag met semiprofs uit lagere divisies en zaalvoetballers tegen Slowakije oefende. Het ‘campingelftal’ hield de schade nog enigszins binnen de perken (0-3).

GOAL | Christian Eriksen trapt Denemarken op voorsprong met een plaatsbal!



1??-0?? #DENWAL pic.twitter.com/5lLYkgqTaU — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 9 september 2018