Maasmechelaar verkoopt wandelstok om assen mee te verstrooien: "stap voor stap afscheid nemen van dierbare"

Maasmechelen - Als eerste begrafenisondernemer in Limburg (België) verkoopt Papillon Uitvaartzorg in Maasmechelen een wandelstok die u kunt vullen met de assen van een dierbare. “Bij elke stap die u zet, wordt er aan de onderkant een kleine hoeveelheid losgelaten. Op die manier kunt u op een waardige en heel persoonlijke manier afscheid nemen”, zegt Papillonzaakvoerder Maarten Stulens.

De wandelstaf of zogenaamde Tolad is in Nederland al even op de markt en sinds een jaar te bestellen via het internet. Nu kunt u hem dus voor het eerst bij een Limburgse begrafenisondernemer op de kop ...