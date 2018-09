Daarom kan Danny Boffin niet deelnemen aan de verkiezingen

Sint-Truiden -

Danny Boffin, ex-STVV-speler en profvoetballer, is niet langer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Dat bevestigde Gunther Leenen, voorzitter van de partij Sterk. Reden: Boffin is niet meer gedomicilieerd in Sint-Truiden, waardoor hij daar ook niet kan opkomen. “Uiteraard betreuren wij dat Danny, die toch een van onze bekendste kandidaten op onze lijst was, hierdoor verliezen. Wij zullen snel een nieuwe kandidaat uit de huidige lijst naar voor schuiven of uit onze reservelijst iemand aanduiden die de plaats van Danny zal innemen”, aldus Leenen.