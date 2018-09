Mercedes-topman over concurrent Sebastian Vettel: "Felle kritiek is onterecht"

Ook al rijdt Sebastian Vettel voor de concurrentie, Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff heeft het opgenomen voor Sebastian Vettel. Hij vindt de kritiek die Vettel krijgt na zijn aanrijding met Hamilton tijdens de GP van Italië te fel.

"Ik ben niet volledig neutraal maar wat mij betreft is Lewis de beste rijder van de voorbije jaren," aldus Toto Wolff tegenover 'Die Welt'. "Ondanks die mening vind ik de kritiek op Sebastian niet eerlijk."

Wolff prijst de verbetenheid waarmee Vettel racet en vindt ook dat er plots aan voorbij wordt gegaan dat Vettel een viervoudig wereldkampioen is.

"Wanneer het mogelijk is om te winnen dan heeft hij de ambitie er met de nodige portie agressie voor te gaan," vindt Toto Wolff. "Dat vergt heel wat moed en zijn manier van rijden leidt soms tot aanrijdingen. Maar laat ons niet vergeten dat hij vier keer wereldkampioen is geworden. Net als dat ik dat bij Hamilton doe moet je dat aanvaarden."

Volgens Toto Wolff had de Italiaanse GP er bovendien helemaal anders kunnen uitzien. Voor hetzelfde geld was niet Vettel maar Hamilton gespind en dan was Vettel de held van het thuispubliek geweest.

"Het had ook Lewis in de plaats van Sebastian kunnen zijn die spinde, dan zou de grand prix er helemaal anders uitgezien hebben," aldus Wolff.

"In de hoogtechnologische wereld van de Formule 1 wordt niet alles lineair en rationeel beslist maar ook door geluk, pech en toeval."

