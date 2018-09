Pijnlijk moment voor Kevin Borlée op Continental Cup: diskwalificatie op 4x400 meter

Kevin Borlée verdedigde zondag de kleuren van Team Europe op de IAAF Continental Cup in het Tsjechische Ostrava. Het werd geen hoogvlieger voor de zilveren medaillewinnaar van het afgelopen EK: een zevende plaats op de 400 meter en een diskwalificatie op de 4x400 meter. Team Amerika haalde het in de eindstand voor Europa, dat zijn titel dus niet verlengde.

In de individuele 400 meter moest Borlée zondag vrede nemen met 46.26, goed voor een zevende plaats. De winst was voor de Qatarees Abdelah Haroun in 44.72. In de gemengde 4x400 meter, die ook op de Spelen in Tokio op het menu staat, gaf Borlée het stokje als tweede loper in eerste positie aan zijn Nederlandse teammaatje Lisanne de Witte door. De Nederlandse liet dat stokje echter al na amper drie meter op de grond vallen, en Team Europe werd gediskwalificeerd. De winst was voor Team Amerika in 3:13.01.

Ook in het ploegenklassement ging de winst in Ostrava naar Team Amerika met 262 punten, voor de Europeanen, die 233 punten scoorden.