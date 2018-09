In Amay in Luik is zondag een man opgepakt nadat hij met een bijl de buurman van zijn vriendin te lijf is gegaan. Dat heeft het parket van Luik bekendgemaakt. Het slachtoffer raakte zwaargewond maar is niet kritiek.

De man haalde de bijl boven toen de buurman luidruchtig het appartementsgebouw binnenkwam. Hij sloeg de man in het gezicht. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar.