Ongeziene knokpartij na Union - KV Mechelen, coach afgevoerd met zeven hechtingen: “Nog nooit meegemaakt, zelfs niet in provinciale”

Union- KV Mechelen, een match in de Proximus League, werd zondagnamiddag ontsierd door vechtpartijen op én naast het veld. De match ontspoorde in de slotfase waarbij twee spelers rood pakten en er vervolgens ook een zware schermutseling losbarstte tussen de assistent-coaches van beide teams. Er waren zeven hechtingen nodig om Fred Vanderbiest, T2 van KV Mechelen, op te lappen.

Lucas Bijker (KV Mechelen) en Serge Tabekou (Union) werden in de slotfase allebei van het veld gestuurd na een schermutseling aan de zijlijn. Na het incident deelde Ramadane Abderrahmand, assistent-coach van Union, in de spelerstunnel een slag uit in het gezicht van Vanderbiest, de T2 van KV Mechelen. Er waren zeven hechtingen nodig om Vanderbiest op te lappen.

Het incident vond plaats nadat beide assistent-coaches weg waren gestuurd. “Een absolute schande”, getuigde de Mechelse coach Wouter Vrancken na afloop. “Ik heb dit nog nooit gezien in mijn carrière. Zelfs niet in de provinciale reeksen.”

Ook bij Union werd het incident veroordeeld. “Wij keuren alle vormen van geweld af”, aldus CEO Philippe Bormans. “Wat er gebeurd is, kan absoluut niet. We gaan de komende dagen bekijken hoe we hierop gaan reageren.”