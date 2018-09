Pinot zegeviert in koninginnenrit van de Vuelta, leider Yates is morele winnaar van loodzwaar drieluik

De koninginnenrit van de Vuelta heeft niet helemaal gebracht wat we ervan verwacht hadden. Onderweg naar het mythische Lagos de Covadonga reden de favorieten de hele tijd op elkaars wiel. Thibaut Pinot profiteerde uiteindelijk van de situatie en won de etappe. Rode trui Simon Yates finishte als derde en verstevigt zo zijn leiderstrui. De Brit is ook de morele winnaar van het loodzware drieluik in het noorden van Spanje. Hij trekt de laatste week van de Vuelta in met een voorsprong van 26 seconden op Alejandro Valverde en 33 seconden op Nario Quintana.

Na twee ontzettend zware bergritten op vrijdag en zaterdag kreeg het Vuelta-peloton op zondag ook nog eens de koninginnenrit voor de kiezen. 178 kilometer bergop en bergaf tussen Ribera de Arriba en Lagos de Covadonga. Die berg ligt in Cangas de Ongis en is een van dé pareltjes van het Parque Nacional de los Picos de Europa. Onderweg moesten 3.940 hoogtemeters worden bedwongen.

Het voorspel op een spetterende finale duurde maar liefst 167 kilometer. Verzorgd door twaalf vroege vluchters: Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida), Nicolas Roche (BMC Racing Team), Imanol Erviti (Movistar), Ben King (Dimension Data), Pierre Rolland (Education First-Drapac), George Bennett, Danny Van Poppel (LottoNL-Jumbo), Tao Geoghegan Hart (Team Sky), Bauke Mollema, Fabio Felline (Trek-Segafredo), Valerio Conti (UAE Team Emirates) en Nick Schultz (Caja Rural-Seguros RGA).

Bauke Mollema was de motor van de vlucht die twee keer de top van de Mirador del Fito (1e categorie) mocht ronden. Ondertussen maakte Astana in het peloton, waar Michal Kwiatkowski ten val kwam, de koers hard. Aan de voet van de Lagos de Covadonga (11,7 km aan 7,2%) had het kruim van de koplopers twee en halve minuut voorsprong op de groep der favorieten. Iván García werd onder het beukwerk van Astana als laatste vluchter opgeraapt. Ondertussen waren grote kanonnen als Aru en Kelderman achterin al definitief afgehaakt.

Op de slotklim buiten categorie waren het de Colombianen die aanvankelijk voor het vuurwerk zorgden. Op een kleine acht kilometer van de meet gooide Miguel Ángel López alle kaarten op tafel. Landgenoot Rigorbero Uran was het voornaamste slachtoffer. Slechts een handvol renners kon de pocketklimmer van Astana volgen. Daarbij ook Thibaut Pinot. De Fransman van FDJ vormde niet meteen een bedreiging in het klassement en kreeg van de top-vijf wel de ruimte die de rest niet kreeg. Een momentje van aarzeling bleek voldoende voor de ritzege.

Simon Yates Foto: Photo News

In de groep der achtervolgende favorieten bleven uiteindelijk zes renners over: leider Simon Yates, het Movistar-duo Valverde-Quintana, Mguel Angel Lopez (Astana), de Nederlander Steven Kruijsjwijk en het Spaanse Quick-Steptalent Enric Mas. Ze probeerden nog wel om het gat met Pinot dicht te rijden, maar kwamen niet dichter dan een halve minuut. Leider Simon Yates kwam als derde over de meet en pakte zo nog een paar bonificatieseconden. De Brit weerstond na zijn machtsgreep van gisteren keurig alle aanvallen op zijn leiderstrui en is de morele winnaar van dit loodzware weekend.

In de stand telt Yates nu 26 seconden voorsprong op Valverde. Quintana is derde op 33 seconden, López vierde op 0:43 en Kruijswijk vijfde op 1:29. Zonder grote verrassingen maken Simon Yates, Valverde, Quintana en Lopez onder elkaar uit wie deze Vuelta wint. De rest mag er zo stilaan een kruis over maken.

Maandag kunnen de renners recupereren tijdens de tweede rustdag. Dinsdag staat een individuele tijdrit over 32 kilometer tussen Santillana del Mar en Torrelavega op het programma.

Rituitslag

1. Thibaut Pinot (Fra/GFC) de 178,2km in 5u01:49 (gem. 35,425476km/u)

2. Miguel Angel Lopez (Col/AST) op 0:28

3. Simon Yates (GBr/MTS) 0:30

4. Alejandro Valverde (Spa/MOV) 0:32

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 0:32

6. Enric Mas (Spa/QST) 0:34

7. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:34

8. Rigoberto Uran (Col/EFD) 01:25

9. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 01:33

10. Ion Izagirre (Spa/TBM) 01:49

Klassement

1. Simon Yates (GBr/MTS) de 2521,3km in 64u13:33 (gem. 39,256786km/u)

2. Alejandro Valverde (Spa/MOV) op 0:26

3. Nairo Quintana (Col/MOV) 0:33

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 0:43

5. Steven Kruijswijk (Ned/TLJ) 01:29

6. Enric Mas (Spa/QST) 01:55

7. Thibaut Pinot (Fra/GFC) 02:10

8. Rigoberto Uran (Col/EFD) 02:27

9. Ion Izagirre (Spa/TBM) 03:03

10. Emanuel Buchmann (Dui/BOH) 03:15