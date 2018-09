Platte schoenen niet elegant? Wel met deze tips!

Hoge hakken een must voor een stijlvolle, elegante look? Helemaal niet! Met een paar simpele stijltips zijn jouw platte schoenen even Carrie Bradshaw-proof als naaldhakken.

Sneakers

Sneakers doen even goed hun werk als een paar stiletto’s. Kies voor een laag uitgesneden model met een platformzool: dat geeft je benen enkele centimeters extra, inclusief het comfort van een platte schoen. Tip: draag je sneakers onder een cropped skinny jeans, broek met brede pijpen of een midi-rok of jurk!

Enkellaarsjes

Platte enkellaarsjes elegant dragen? Volgens Hilde van schoenenwinkel Maury te Knokke kies je best voor een hoger model dat niet te strak zit rond je been of een kort paar dat nét op je enkel stopt. Bij enkellaarsjes is ‘contrast’ belangrijk. Een strakke skinny wordt in evenwicht gebracht met slouchy laarsjes terwijl fijne enkellaarsjes een mooi contrast vormen met een zwierig, volumineus rokje. Stoere biker boots of boho suède laarsjes combineer je best met een panty in dezelfde kleur, zo lijken je benen langer.

Loafers

Je loafers op een elegante manier dragen? Rol de pijpen van je jeans op of kies voor een korter model, want je enkels moeten zoveel mogelijk vrij zijn. Je benen zet je nog extra in de kijker door voor een een iets stoerder paar met platformzool te kiezen: zo lijken je enkels smaller. Een doorzichtige panty is een no-go, een opaque exemplaar past veel beter bij dit type schoen.