Logan Bailly duwt MR-lijst

Logan Bailly, de 32-jarige doelman van Excel Moeskroen, duwt bij de lokale verkiezingen de plaatselijke MR-lijst. Dat meldt Nord Eclair zondag. De Franstalige liberalen zitten samen met het cdH in de meerderheid in Moeskroen. Ze haalden bij de vorige verkiezingen in 2012 14,43 procent.