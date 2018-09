Kevin Borlée is zondag in 46.26 op de zevende plaats geëindigd op de 400 meter bij de mannen op de Continental Cup in het Tsjechische Ostrava.

De zege ging er in 44.72 naar de Qatarees Abdalelah Haroun. Hij haalde het van de Botswaan Baboloki Thebe (45.10) en de Amerikaan Nathan Strother (45.28). Later op zondag komt hij met het Europese team nog in actie op de 4x400m aflossing.