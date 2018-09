Martin Maes pakt zilver in afdaling op WK mountainbike

Onze landgenoot Martin Maes is zondagnamiddag vicewereldkampioen geworden in de afdaling op het WK mountainbike in het Zwitserse Lenzerheide.

De 21-jarige Luikenaar, die doorgaans aantreedt in het enduromountainbiken, werkte het parcours in deze spectaculaire, maar weliswaar niet-olympische discipline af in 2:55.327 en moest zo enkel de Franse titelverdediger Loïc Bruni voor zich dulden, die 213 duizendsten van een seconde sneller was.

Bij de junioren werd hij drie jaar geleden al eens tweede op het WK in Andorra. In het Franse La Bresse schreef hij eind augustus al de Wereldbeker afdaling op zijn naam.