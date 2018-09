Looienaar werkt mee aan peperdure docu over WK-goal van Chadli: half moljoen voor 14 seconden

Nacer Chadli. Elke Japanner krijgt nog altijd koude rillingen als hij de naam van de Rode Duivel hoort. Chadli maakte op 2 juli de verlossende 3-2 in blessuretijd, waardoor België doorstootte naar de kwartfinales. Veertien seconden nadat Honda de hoekschop getrapt had, lag de bal aan de overzijde in de netten. De tv-zender NHK in Japan draait er momenteel een docu over. Rob Van Nijlen uit Tessenderlo werkt mee aan de peperdure reportage. “Alle middelen worden ingezet, in totaal is er een budget van zowat een half miljoen euro voor uitgetrokken.”

Kristof LIBERLOO

Rob Van Nijlen woont al 25 jaar in Japan. De Looienaar is business consultant in Tokio en werkte in 2002 tijdens het WK in Japan en Zuid-Korea al samen met de Belgische voetbalbond. “Die ...