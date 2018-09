Mode Ralph Lauren vierde zijn vijftigste verjaardag in stijl en in het gezelschap van Hollywood

De Amerikaanse modeontwerper Ralph Lauren vierde op vrijdagavond zijn vijftigste verjaardag met een spetterend feest, bestaande uit een speciale catwalkshow tijdens New York Fashion Week en een verjaardagsdiner in Central park waarop heel wat toonaangevende celebrities uitgenodigd waren. Van Oprah Winfrey tot Kanye West. Op het einde van de catwalkshow verscheen de meesterontwerper zelf ook op het podium, gevolgd door een leger aan catwalkmodellen gekleed in outfits die hij doorheen de jaren ontwierp.