Voormalige cameraman deelt bijna halfuur aan niet eerder gepubliceerde beelden van 9/11

Mark LaGanga, een voormalige cameraman en journalist voor de Amerikaanse nieuwsbedrijf CBS News, heeft zeventien jaar na 9/11 nieuwe beelden gedeeld van de aanslagen. De ruwe beelden laten vooral de enorme chaos zien nadat twee vliegtuigen de Twin Towers doorboorden.

Ronduit indrukwekkend is het, de 29 minuten aan beelden die eind augustus online verschenen. Het gaat om een opgeschoonde versie van het oorspronkelijke beeldmateriaal, waardoor alles veel scherper en stabieler oogt. Een technisch huzarenstukje dat de kijkers enorm kunnen waarderen: al meer dan 8 miljoen mensen hebben de video bekeken.

De beelden staan dan ook vol met aangrijpende momenten. De cameraman filmde onder meer hoe de hulpdiensten alles in het werk stelden om slachtoffers te helpen. Ook overlevenden kwamen aan het woord, waaronder een man die op het moment van de aanslagen op de 81ste verdieping werkte in de North Tower. “Op de 68ste verdieping zag ik een vrouw in een rolstoel zitten. Ik heb haar toen helemaal naar beneden gedragen. Het was chaos.”

Stofwolk

Vanaf de achttiende minuut valt ook de instorting te zien van de tweede toren. Met gevaar voor eigen leven bleef LaGanga alles van erg dichtbij filmen, ondanks de enorme stofwolk die op hem en vele anderen afkwam. De man hoestte, spuugde en kon nauwelijks ademen, maar bleef zijn moedige tocht voortzetten. “De bovenste verdiepingen zijn ingestort”, liet een overlevende kort nadien weten. “Ik ben als een bezetene beginnen lopen. Ik ben 69 jaar, maar godzijdank kan ik nog steeds rennen.”

Tot op vandaag worden nog steeds slachtoffers geïdentificeerd. Zo werd in juli nog de 26-jarige Scott Michael Johnson formeel geïdentificeerd als slachtoffer. In totaal kwamen er bijna 3.000 mensen om het leven.