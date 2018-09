Amerikaanse actrice getuigt hoe ze haar dochter redde van obscure sekte: “Vrouwen gebruikt als seksslaven”

Actrice Catherine Oxenberg - vooral bekend van de soapserie ‘Dynasty’ uit de jaren tachtig - heeft een boek uit. Daarin vertelt ze over hoe ze haar dochter India heeft gered uit de handen van een gevaarlijke sekte, die vrouwen gebruikt als seksslaven.

Doodsbedreigingen, vervalste brieven over een dreigende gevangenisstraf… Catherine Oxenberg heeft jarenlang gevreesd voor haar eigen leven. Tot ze de strijd tegen Nxivm, een gevaarlijke sekte, won.

Catherine en haar dochter India kwamen zeven jaar geleden in contact met Nxivm. De sekte deed zich voor als een zelfhulpgroep en gaf verscheidene cursussen. Maar al snel besefte de actrice dat er iets meer aan de hand was. Haar dochter besefte dat te laat.

Brandmerken en verkrachten

India, die toen pas twintig was, spendeerde duizenden euro’s aan de sekte. Ze verhuisde zelfs om dichter bij “het hoofdkwartier” te wonen. Zo belandde ze bij de gevaarlijkste groep van de sekte, waarin vrouwen geslagen, gebrandmerkt, verkracht en uitgehongerd werden.

Catherine Oxenberg schreef haar verhaal neer in het boek ‘Captive’. Foto: Bebeto Matthews / AP

Binnen die groepering moesten alle vrouwelijke leden maandelijks naaktfoto’s afgeven en hun trouw zweren. Zo had de sekte bezwarend materiaal voor wanneer iemand dreigde om op te stappen.

“Ik was niet blij toen India zich aansloot bij Nxivm”, zegt actrice Catherine Oxenberg. “Maar ik had geen idee wat er achter de schermen gebeurde. Dat besef kwam er pas toen een jonge vrouw mij aansprak en zei: we moeten uw dochter redden. Die vrouw was zelf gevlucht en kon alles uit de doeken doen. Over hoe vrouwen uitgehongerd werden om de seksslaaf van de leider te worden. Over hoe iedereen gebrandmerkt moest worden. Over hoe duivels alles was.”

Gevaarlijke redding

De moeder van vier kinderen wist meteen dat ze haar dochter moest redden. Daarvoor sloeg ze de handen in elkaar met Frank Parlato, die zich tegen Nxivm had gekeerd en de groep naar buiten had gebracht als zijnde een sekte.

Dochter India Oxenberg in mei 2018. Foto: Eldi / Splash News / Splash News

“Ik wist dat ik haar moest redden”, zegt ze. “Het was een gevaarlijke sekte waarin misbruik schering en inslag was. Ik had gezien wat ze met andere mensen hadden gedaan dus het was bijzonder angstaanjagend. Maar ik ben het type moeder dat een kogel zou opvangen voor mijn kind. Ik kon niet stoppen tot ik haar gered had.”

Leiders opgepakt

Door het bewijsmateriaal dat de twee verzameld hadden, konden niet alleen de vrouwen gered worden. Ook de leiders konden in maart opgepakt worden.

Oprichter Keith Raniere (57) wordt beschuldigd van sekshandel en misbruik. Sommige van zijn slachtoffers waren nog maar twaalf jaar. Hij zit momenteel in voorhechtenis in de gevangenis.

Ook zijn rechterhand Allison Mack (35) werd in de boeien geslagen. De Amerikaanse actrice - vooral bekend voor haar rol in de serie ‘Smallville’ - zou dienst gedaan hebben als “rekruteerder”. Onder het mom van valse beloftes zou ze talloze vrouwen in de val hebben gelokt. Zodra de kandidates hadden ingestemd, werden ze slaven.

Dochter India probeert intussen haar leven weer op het juiste pad te krijgen. “Ze heeft werk gevonden en heeft de liefde van haar leven ontmoet”, zegt moeder Catherine. “We genieten enorm van de momenten samen. Toch merk ik dat ik nog steeds zeer beschermend ben, voor haar veiligheid.”