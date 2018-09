Kimberly Buys zwemt finale 100m vlinder in Kazan, Pieter Timmers uitgeschakeld in 50m

Kimberly Buys, zaterdag nog derde in de 50m vlinder, heeft zich zondag gekwalificeerd voor de finale van de 100m vlinderslag in de eerste manche van de Wereldbeker zwemmen in het Russische Kazan. Pieter Timmers greep dan weer naast een ticket voor de finale op de 50m vlinder.

Buys zwom de vierde tijd, 59.53, in de reeksen van de 100 m vlinderslag. Ze eindigde derde in de tweede reeks, achter de Zwitserse Alexandra Sasha Touretski (59.43) en de Nederlandse Kim Busch (59.48). De beste tijd, 57.56, werd neergezet in de derde en laatste reeks door de Zweedse Sarah Sjöström, die vrijdag al triomfeerde op de 50m vrije slag en zaterdag op de 50m vlinder.

Pieter Timmers, zesde op de 50m vrije slag vrijdag en derde op de 100m vrije slag zaterdag, heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de finale van de 50m vlinder. Hij eindigde als vijfde in de derde reeks in een tijd van 24.71, de dertiende tijd op zesentwintig. De achtste gekwalificeerde haalde de finale met een chrono van 24.07. De beste tijd, 23.28, werd behaald door de Oekraïner Andrii Govorov in de vierde en laatste reeks.

Pieter Timmers en Kimberly Buys zijn de enige Belgische zwemmers in Kazan.