Belgian Cats schitteren tegen Turkije

Na de nipte nederlaag van vrijdag in Luik namen de Cats in Vilvoorde en versus Turkije revanche. In een bomvolle sporthal zegevierde een collectief sterk België dan ook na een prachtprestatie tegen de nummer 4 van het laatste WK.

De Belgian Cats, zonder Ann Wauters en Emma Meesseman, werkten een schitterende eerste helft af. Kyara Linskens, de zusjes Hanne en Kim Mestdagh zorgden snel voor een 9-0 Belgische bonus. Julie Vanloo dropte drie bommen en na 25-19 en 35-27 ging het met een weer dartele Julie Allemand in een swingende Belgische eerste helft naar een 43-32 bonus. Jana Raman en Heleen Nauwelaers brachten veel energie en tegen een nerveus Turkije namen de Cats in het derde kwart dan ook verder afstand. Kyara Linskens (14 punten, 9 rebounds) schitterde en was de bezielster van de 54-39 en 65-48 bonus. In het slotkwart toonde Turkije nog karakter, maar lieten Julie Vanloo, Julie Allemand en Kim Mestdagh de knappe zege van de Belgian Cats niet meer ontsnappen.

De Belgian Cats vatten vanaf maandag de laatste week van de voorbereiding in België aan. Vrijdag (Natoye) en zondag, de uitwuifwedstrijd in Kortrijk, worden tegen Argentinië de laatste twee oefenwedstrijden afgewerkt. Het WK in Tenerife start op 22 september met een wedstrijd tegen Puerto Rico.

België - Turkije: 77-59

België: (30 op 55 shots, waarvan 10 op 20 driepunters, 7 op 12 vrijworpen en 19 fouten) K.MESTDAGH 4- 7 LINSKENS 6-8, H. MESTDAGH 6-0, RAMAN 4-4, ALLEMAND 10-5, Delaere 0-0, Nawezhi 0-0, Carpréaux 0-2, Geldof 2-0, Grzesinski 0-0, Nauwelaers 2-0, Vanloo 9-8

Kwarts: 25-19, 18-13, 22-16, 12-11