Serena niet aan haar proefstuk toe met tirade op US Open, vraag maar aan Kim Clijsters

Het ongeziene theater tussen Serena Williams en umpire (scheidsrechter, nvdr.) Carlos Ramos in de US Open-finale van gisteren zindert nog volop na in de tenniswereld. Voor Serena, de grote verliezer van zaterdag, is het een triestige herhaling van eerdere voorvallen uit 2009 en 2011. Toen kreeg ze het in dezelfde US Open ook telkens aan de stok met de wedstrijdleiding, in 2009 gebeurde dat tijdens de halve finale tegen Kim Clijsters.