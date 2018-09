Huwelijk gepland? Dit zijn vijf trouwtrends voor het komende jaar

De huwelijksindustrie is net als de modewereld onderworpen aan vluchtige trends. En hoewel het populaire zomerseizoen nog maar net achter de rug is, wordt alweer reikhalzend uitgekeken naar de trends voor het komende jaar.

Overmaatse bloemenkransen, cocktails op basis van fruit en dessertbars waren de voorbije zomer razend populair op huwelijksfeesten, maar volgend jaar verdwijnen ze voorgoed van de radar. Huwelijksplanner Hamish Shephard van het Britse Bridebook.co.uk zette nu al vijf belangrijke trends voor het komende jaar op een rijtje.

1. Praktische outfits

"De moderne bruid verkiest comfort boven schoonheid", verklaart Hamish Shephard. "Vandaar het grote succes van bruidsjurken met zakken, waarin de bruid een aantal essentiële benodigdheden kan opbergen. Ook eenvoudige jurken die niet te lang en te zwaar zijn worden populairder." Op zoek naar nog meer comfort? Laat je inspireren door Serena Williams en kies voor witte sneakers.

(Foto's: inwhite.nl en floravere.com)

2. Overal kleur

Volgens de Britse huwelijksplanner zal wit niet langer de dominante kleur zijn voor huwelijken. Diverse tinten rood, roze en oranje zullen een belangrijke rol gaan spelen, in zowel bloemenarrangementen als jurken voor bruidsmeisjes. Metaalkleurige bruidsjurken zijn dan weer een kleurrijke, trendy optie voor de bruidjes.

(Foto's: junebugweddings.com, bridalmusings.com en stylemepretty.com)

3. Duurzame feestelijkheden

"Duurzaamheid is meer dan een vluchtige trend en de huwelijksindustrie heeft dit zeker opgepikt", aldus Hamish Shephard. Bruidjes zullen steeds vaker kunnen kiezen voor herplantbare bloemenarrangementen, organische menu's en plasticvrije catering.

4. Technologische snufjes

Je bruiloft vanop grote hoogte laten fotograferen door drones? Dat komt er binnenkort ook aan. Bruidjes willen immers de mooiste herinneringen aan hun grote dag en daar kan de technologische vooruitgang hen perfect bij helpen.

5. Verlovingsreizen

Honeymoons zijn al jarenlang flink ingeburgerd, maar ook de verlovingsreizen maken een behoorlijke opamrs. Vooral onder impuls van prins Harry en Meghan Markle die naar Afrika trokken voor ze in het huwelijksbootje traden. Voor andere koppels is dit voor een stuk een manier om even aan alle voorbereidingen te ontsnappen en om de kosten na het eigenlijke huwelijk te drukken.