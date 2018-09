Bromfietser in Hamont ernstig gewond na aanrijding met auto

Achel / Hamont-Achel -

Bij een verkeersongeval in Hamont-Achel is zondagochtend een bromfietser zwaargewond geraakt. De bromfietser kwam in aanrijding met een personenwagen. Dat gebeurde aan een kruispunt op de Deken Dolsstraat in Hamont. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg moest bijstand verlenen.