Marijn Devalck over nieuwe film ‘F.C. De Kampioenen’: “Ik doe enkel mee om mijn vrienden niet in de steek te laten”

Stilaan raken er meer details bekend over de vierde film van F.C. De Kampioenen. Zo zou de voetbalploeg in eigen land blijven, zou de ontknoping gebeuren tijdens het carnaval in Aalst en zou Balthazar Boma dé hoofdrol krijgen. Dat stond althans te lezen op een Facebookpagina van de film. “De hoofdrol, ik?! Wie dat zegt, heeft toch een ander scenario gelezen”, reageert acteur Marijn Devalck in TV Familie.

Eerder had acteur Marijn Devalck (67) laten weten dat hij nog bitter weinig zin had om mee te werken aan een nieuwe film van F.C. De Kampioenen. Voor hem zat het verhaal er eigenlijk op. Hebben de makers hem nu toch kunnen overtuigen om de hoofdrol te spelen?

“Ik las het scenario, keurde het goed en doe mee, ook al was het niet de afspraak een vierde film te maken”, zegt Marijn Devalck in TV Familie. “De waarheid is dat ik een speler op de bank word in deze prent. Verwacht van mij geen goals, daar heb ik de tekst niet voor. Wie zegt dat ik de hoofdrol speel, heeft precies een ander scenario gelezen.”

“Ik doe mee uit solidariteit”

Zelf omschrijft hij zijn tussenkomst eerder als een bijrolletje. “In de derde film was mijn rol al miniem en nu is het nog veel minder”, zegt hij.

En voor de acteur is het naar eigen zeggen geen kwestie van tijd of geld. “Ik wil gewoon in schoonheid eindigen. En dat is wat we mijn inziens gedaan hebben met de derde film. Ach, ik heb er wel een goed gevoel bij. Maar nogmaals: ik volg de match van aan de zijlijn en doe mee uit solidariteit. Ik laat mijn vrienden niet in de steek.”