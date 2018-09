Robbie Williams veroorzaakt transgenderrel in het Verenigd Koninkrijk

Jurylid Robbie Williams is in het Verenigd Koninkrijk ongewild het doelwit geworden in een heuse transgenderrel. Nadat hij tijdens een aflevering van X Factor een transgender vragen stelde over zijn verleden als meisje ontketende hij ongewild een schandaal, waarbij zijn vragen als compleet ongepast werden bestempeld.

Controverse alom in het Verenigd Koninkrijk. Nadat Robbie Williams in het televisieprogramma X Factor nietsvermoedend een transgender enkele vragen stelde over zijn verleden als meisje, barstte de bom los. Felix introduceerde zichzelf als volgt: "Ik ben van Birmingham afkomstig. Ik studeer momenteel songwriting en ik geniet er elke seconde van. Ik ben hier vandaag om te bewijzen dat ik meer ben dan een transgenderjongen. Soms worden we weleens over het hoofd gezien, veronderstel ik."

Robbie Williams vroeg de jongeman vervolgens naar zijn geboortenaam als meisje en applausideerde nadat Felix zijn hele verhaal had verteld.

Desondanks werd de vraagstelling van Robbie Williams hem door het grote publiek niet in dank afgenomen. Veel Britten vonden het ongepast en trokken massaal naar hun sociale media om hun onvrede uit te drukken.

robbie williams just asked a trans guy’s birthname in front of a live audience on the x factor, i’m fuming — iz (@spacetimegay) 8 september 2018

Trans lad comes out to audition on The X Factor, first question Robbie Williams asks is what his name was when he was born. Fucks sake. Dead names aren't cis people's business ?? — Baleen Beauty ?? (@HollyBaleen) 8 september 2018

I was very uncomfortable when they were asking those questions from felix last night like you just DON'T ask those kind of questions from a transgender like he said he wanted to prove he's more than a transgender and all they did was asking those stupid questions — SOUDEH (@LouisLokinson) 9 september 2018