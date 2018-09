Zwartrijder valt conducteur aan in station Lier

In het station van Lier is zaterdagavond een treinbegeleider aangevallen. De conducteur wilde een zwartrijder uit de trein zetten, maar die viel hem daarop aan met een scherp voorwerp. Dat bevestigt de NMBS.

Het incident vond zaterdagavond omstreeks 22.30 uur plaats op de lijn tussen Antwerpen en Hamont: de conducteur raakte in conflict met een zwartrijder, wilde de man in kwestie in het station van Lier uit de trein zetten, maar werd op dat moment aangevallen met een scherp voorwerp.

De treinbegeleider raakte daarbij lichtgewond. “Zijn verwondingen zijn niet ernstig”, volgens NMBS-woordvoerder Bart Crols, “maar elke agressie is er één te veel. Wij zullen dan ook klacht neerleggen.”

Het is voorlopig nog onduidelijk of de dader is opgepakt, maar de NMBS bevestigt wel dat de identiteit van de dader bekend is bij de autoriteiten.