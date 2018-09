Moeder van Meghan Markle verbleef in het geheim bij haar dochter tijdens hetze met haar vader

De moeder van Meghan Markle zou de voorbije maanden meerdere keren in het grootste geheim naar Londen afgereisd zijn om haar dochter bij te staan tijdens de hele hetze met haar vader Thomas Markle. In juli bracht ze zelfs samen met het koppel tijd door op het Britse platteland, waar Meghan Markle en prins Harry naartoe reizen als ze geen officiële verplichtingen hebben.

Doria Ragland, de moeder van Meghan Markle, die momenteel nog steeds in Los Angeles woont en eerder al haar verhuis naar het Verenigd Konkrijk aankondigde, is de voorbije zomer al meermaals in het grootste geheim naar de nieuwe thuisbasis van haar dochter afgereisd. Dat meldt de Britse krant Daily Mail.

"Het bezoek werd onder de radar gehouden", bevestigde een anonieme bron aan Daily Mail. "Doria Ragland was in het Verenigd Koninkrijk aanwezig om haar dochter te steunen tijdens de hele hetze met haar vader." Aangezien het koppel tijdens de zomermaanden een groot deel van hun tijd op hun gehuurde landgoed op het Britse platteland doorbrachten, werd ook Doria daar grotendeels ondergebracht.

Tijdens de zomermaanden kwam Thomas Markle meermaals in het nieuws over zijn verstoorde relatie met zijn dochter. Zo onthulde hij de inhoud van telefoongesprekken met Meghan Markle en prins Harry, strooide hij verwijten over de Britse koninklijke familie in het rond ... .