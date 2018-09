Berlaar - Het grasveldje aan de Sollevelden in het Anwerpse Berlaar was zaterdag het decor voor een bijzondere wedstrijd: het Belgisch Kampioenschap spikeball. De liefhebbers van de nieuwe, soms spectaculaire sport gaven er de hele dag het beste van zichzelf.

Spikeball is nog niet algemeen bekend in Vlaanderen. Maar de nieuwe sport lijkt in sneltempo zieltjes te winnen. Enkele Berlaarnaars organiseerden daarom een Belgisch Kampioenschap en de 42 teams die ...