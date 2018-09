Rapster Cardi B reageert op gevecht met Nicki Minaj: "Ik heb te hard gewerkt om mijn succes door een ander te laten verpesten"

Na het publieke gevecht met Nicki Minaj op vrijdag heeft Cardi B voor het eerst gereageerd op de gebeurtenissen via een post op Instagram. Hieruit blijkt dat de woede van de rapster nog lang niet bekoeld is en dat ze niet van plan is om toe te kijken hoe ze door Nicki Minaj op allerhande manieren gedwarsboomd en beschimpt wordt.

Het emotionele bericht op Instagram van rapster Cardi B kan als een ware oorlogsverklaring aan het adres van Nicki Minaj geïnterpreteerd worden. Ze postte het bericht één dag na de feiten op vrijdagavond, waarbij zij en haar rivale in een verhitte discussie verzeild raakten en zij uiteindelijk buitengezet werd door de security nadat ze met haar schoen naar Nicki Minaj wilde uithalen.

Haar woede lijkt in elk geval nog steeds niet bekoeld. In haar bericht spreekt ze haar rivale rechtstreeks aan en bevestigt ze de eerdere verklaringen van omstaanders op het feest, die hoorden hoe ze Nicki Minaj terecht wees voor alle laster die ze over haar verspreidde. In haar post verwoordt ze dit als volgt: "Ik liet heel veel zomaar voorbijgaan. Ik liet je over me liegen. Ik liet je achter mijn rug om roddelen. Je bedreigde zelfs andere artiesten die met mij wilden samenwerken. Ik sprak je hier keer over keer over aan en je bekende telkens schuld."

"Als je echter over mijn kind begint, als je over mijn vaardigheden als moeder begint, ga je een stap te ver. Ik heb te hard gewerkt om mijn succes door een ander te laten verpesten. Trutten vertellen dergelijke zever in hun rapteksten, maar in het echte leven zijn ze schijters. Dit alles is enkel bedoeld voor entertainment."

Nicki Minaj reageerde nog niet op het voorval. Op vrijdagavond poseerde zij na het vertrek van Cardi B onbewogen voor de aanwezige fotografen en postte ze zelfs foto's van het bewuste evenement van Harper's Bazaar op haar sociale media. Volgens entertainmentsite TMZ is ze ook niet van plan om een klacht tegen Cardi B in te dienen.