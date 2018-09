Ex hangt vuile was buiten: Nederlandse partijvoorzitter onder druk door liefdesaffaire

Alexander Pechtold, leider van de Nederlandse regeringspartij D66, komt steeds meer onder druk als gevolg van een liefdesaffaire die de voorbije dagen de media bij onze noorderburen domineerde. Het vertrouwen van de kiezer in Pechtold en in zijn partij zakken steeds verder weg, blijkt uit de jongste peiling van Maurice De Hond.

Deze week deed een ex van Pechtold in het weekblad Privé een boekje open over haar relatie met de D66-leider. De vrouw in kwestie, de 36-jarige Anne Lok, stapte op als D66-gemeenteraadslid in Meppel. “Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten”, motiveerde ze haar vertrek in een brief aan de burgemeester.

De zaak werd de voorbije dagen breed uitgesmeerd in de media, maar aan de top van de partij bleef het stil. Volgens vicepremier Kajsa Ollongren gaat het om een privékwestie. Aan de basis leeft echter de angst dat D66 zal lijden onder de affaire.

Uit de jongste peiling van Maurice de Hond blijkt zondag dat Pechtold van alle fractievoorzitters het laagste (6,1) scoort bij zijn achterban. De meeste andere fractievoorzitters halen een score bij hun kiezers tussen de 7 en 8. Toen Pechtold nog in de oppositie zat (tussen 2006 en 2017), was bij de drie best scorende voorzitters.

De Hond stelde ook vragen over politici en hun privacy. Van de ondervraagde kiezers vindt 43 procent dat wat een politicus privé doet buiten de publiciteit moet blijven. Van de D66-kiezers vindt zelfs twee derde dat. Maar ruim de helft van de ondervraagden vindt wel dat nu de affaire van Pechtold in de openbaarheid is gekomen, hij er tekst en uitleg over zou moeten geven.

Ook het aantal zetels van D66 is het laagst in acht jaar, blijkt uit de peiling. Als er nu verkiezingen zouden zijn, haalt de partij elf zetels, net als het CDA. Voor de christendemocraten is het de laagste score in zes jaar. De coalitie zou uitkomen op 55 zetels. Op dit moment hebben VVD, D66, CDA en ChristenUnie een nipte meerderheid van 76 zetels in de Nederlandse Tweede Kamer.