Belgische motorrijder (67) komt om het leven in Thailand

Sint-Niklaas - Bij een ongeval in Thailand is vrijdag een 67-jarige Belg om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde op de bekende Patong-heuvel in Phuket. Het slachtoffer zou een man uit Sint-Niklaas zijn.

De 67-jarige man was volgens het online magazine The Thaiger met zijn motor op weg van Kathu naar Patong. Toen hij bijna op de top van de heuvel was, ging het mis en verloor hij de controle over zijn stuur. De motor kwam in botsing met een wagen die op dezelfde rijbaan reed.

Daarna botste de motor met een pick-up die uit de tegenovergestelde richting kwam. De Belg, vermoedelijk een man uit Sint-Niklaas, overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De twee andere bestuurders bleven ongedeerd.