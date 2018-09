Deelfietsen achterlaten op platteland gaat geld kosten: “30 procent belandt buiten de zone”

Hasselt / Genk -

Amper een jaar geleden introduceerde het nieuwe bedrijfje Mobit de groene deelfietsen in een aantal Vlaamse centrumsteden zoals Hasselt en Genk. Op korte tijd groeide de formule, waarbij je alleen maar een app nodig hebt om zeer goedkoop een fiets te kunnen gebruiken, tot een groot succes met al 90.000 ritten in heel het land. Maar steeds vaker tref je de fietsen ook aan buiten de steden. Daarom rekent de firma vanaf vandaag 5 euro extra aan als je een Mobit-fiets parkeert buiten de zone. “We moeten dertig procent van de fietsen gaan terughalen in buitengebieden”, zegt Bernard De Groote van Mobit.