VS schrappen hulp voor Palestijnse ziekenhuizen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft 25 miljoen dollar aan hulp voor Palestijnse ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem laten schrappen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag gemeld. De beslissing komt er nadat de Verenigde Staten vorige week al hadden aangekondigd dat ze hun financiële steun aan de organisatie voor Palestijnse vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNRWA) stopzetten.

“De president had bevolen om de Amerikaanse hulp aan de Palestijnse Autoriteit en aan de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook door te nemen, om te bepalen welke fondsen worden uitgegeven in overeenstemming met de Amerikaanse nationale belangen”, zei een woordvoerder van het ministerie. “Als gevolg van die beoordeling, op vraag van de president, zullen we ongeveer 25 miljoen dollar aanvankelijk bedoeld voor het ziekenhuisnetwerk in Oost-Jeruzalem, anders aanwenden. De fondsen zullen naar projecten elders gaan met een hoge prioriteit.”

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) heeft de beslissing al veroordeeld. Ze spreekt van “politieke chantage” en zegt dat de maatregel indruist tegen “het menselijk fatsoen en de moraliteit”. “Door de vitale fondsen voor de ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem te schrappen, dreigt de Amerikaanse regering instabiliteit teweeg te brengen en duizenden Palestijnse patiënten te schaden”, luidt het.

Vorige week kondigden de VS al aan dat ze hun steun aan de UNRWA volledig zouden schrappen. De VN-organisatie, waarvan de Amerikanen de grootste geldschieters waren, ondersteunt in de Gazastrook rond 5 miljoen mensen met voedselhulp, bestuurt 275 scholen en 22 gezondheidscentra.