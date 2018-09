Metrostation aan World Trade Center 17 jaar na 9/11 weer open

Net geen 17 jaar na de aanslagen op 11 september 2001 op de Twin Towers van het World Trade Center in New York, is zaterdag het metrostation bij het complex weer opengegaan. De halte die vroeger ‘Cortlandt Street’ heette werd omgedoopt tot ‘WTC Cortlandt’.

Het metrostation op de site van het WTC raakte tijdens de aanslagen zwaar beschadigd. De heropbouw- en renovatiewerken gingen pas in 2015 van start en kostten in totaal 182 miljoen dollar (157 miljoen euro). Zaterdag stopte voor het eerst weer een metro in het station op lijn 1. Op de muren van het vernieuwde station is een mozaïek met woorden uit de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring te zien. Het kunstwerk is van de hand van Ann Hamilton.

Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen twee gekaapte vliegtuigen in beide torens van het WTC in New York, terwijl een derde gekaapt vliegtuig op het Pentagon in Washington stortte. In totaal kwamen bijna 3.000 mensen om.

De site van het voormalige WTC is ondertussen opnieuw opgebouwd, met naast een nieuwe wolkenkrabber onder meer ook een museum en een gedenkplaats. Tegenwoordig staat het bekend als het One World Trade Center.