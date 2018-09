Geen recordzege voor woedende Serena Williams na ongezien theater in finale US Open

Serena Williams is er niet in geslaagd om haar zevende US Open, haar 24e zege in een grandslamtoernooi, te winnen. De 36-jarige recordkampioene verloor zaterdagavond in de finale van de relatief onbekende Naomi Osaka met 6-2 en 6-4. De match werd ontsierd door een ongeziene discussie tussen een tot tranen bewogen Serena Williams en de stoelscheidsrechter over een zogezegde aanwijzing van haar coach vanuit de tribune. Een ontredderde Serena kreeg als straf een game tegen en liet het hoofd helemaal hangen. De 36-jarige Amerikaanse blijft dus steken op 23 grandslamzeges, eentje minder dan de al even legendarische Margaret Court. Toernooisensatie Osaka is de eerste Japanse ooit die een grandslamtoernooi wint.

Niemand die er vooraf in het volledig volgelopen Arthur Ashe Stadium in New York aan twijfelde dat Serena Williams voor eigen volk opnieuw tennisgeschiedenis zou schrijven. 36 jaar ervaring en 23 grandslamtitels tegen een twintigjarige die tot voor deze US open in de grandslamtoernooien nooit verder reikte dan de vierde ronde van de jongste Australian Open. Ook al had Osaka in de lente hun enige vorige ontmoeting - in de eerste ronde van het toernooi van Miami - met een simpele 6-3 en 6-2 gewonnen. De Serena van toen leek in geen kanten op de scoringsmachine die de jongste weken op Flushing Meadows alleen Kanepi een setje gunde.

Maar in de eerste set was het de onervaren Japanse die stoïcijns kalm bleef onder de indrukwekkende omstandigheden en de ervaren Amerikaanse die last leek te hebben van de zenuwen. Serena raakte aanvankelijk geen bal goed, sukkelde met haar service (38% eerste opslag) en ging veel te overhaast te werk. Een complexloze Osaka speelde aan de overkant de set van haar leven en dreef haar opponente met fenomenale slagen tot wanhoop. Het gevolg? 6-2-setwinst voor de Japanse na amper 35 minuten.

In de tweede set kwam de vechtjas in Serena Williams opnieuw naar boven. De Amerikaanse krikte haar niveau naar omhoog, bracht Osaka aan het wankelen en ging bij 2-1 door de service van de Japanse. Het momentum leek gekanteld in het voordeel van Serena, maar ze verloor zich in een onophoudelijke discussie met de umpire Ramos die haar een waarschuwing gaf omdat ze een aanwijzing van haar coach Patrick Mouratoglou vanuit de tribune zou hebben gevolgd.

Vlam in de pan! Serena Williams is furieus na haar tweede waarschuwing...



De finale van de #USOpen is nu LIVE op Eurosport 1 en op https://t.co/zGtiPSmBmn! pic.twitter.com/gaMHYYBkDM — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 8 september 2018

“Ik speel niet vals, je bent mijn verontschuldiging schuldig”

“Ik speel niet vals. Ik heb nog nooit vals gespeeld in mijn hele leven. Ik verlies nog liever dan dat ik vals speel. Ik heb een dochter en wil staan voor wat juist is. Je stal een punt van mij. Maak je een grap? Jij bent mij een verontschuldiging schuldig”, foeterde ze luidop tegen de stoelscheidsrechter. Ongezien in het vrouwentennis. Osaka profiteerde van de situatie en huppelde voorbij een radeloze Serena na 4-3. Toen Serena opnieuw razend in tranen verhaal ging halen bij de umpire, kreeg ze een derde waarschuwing en daarbij horend gameverlies aan de broek. 5-3 voor Serena, tot woede van Serena en het publiek.

Ongekend. Ruzie tussen Williams en umpire Ramos. Naomi Osaka krijgt een game!



Bekijk de finale van de #USOpen nu LIVE op Eurosport 1 en op https://t.co/zGtiPSmBmn! pic.twitter.com/z1Npu2jbQI — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 8 september 2018

Osaka begreep er helemaal niks meer van, maar bleef kalm en haalde de match binnen met 6-2 en 6-4. Een verdiende overwinning, maar eentje die helemaal werd overschaduwd door het incident tussen Serena en de scheidsrechter. De awardceremonie achteraf werd overstemd door luid boegeroep vanop alle banken. Serena en Osaka stonden naast elkaar een potje te huilen. “Ik wil niet grof zijn. Ik zou graag hebben dat jullie geen “boe” meer roepen”, zei Serena Williams. “Ik zal hier wel door geraken. Laten we hier het beste van maken. Felicitaties aan Naomi. Ze speelde erg goed.”

Naomi Osaka stond er ondanks het onverwachte succes beteuterd bij. “Het spijt me dat deze match zo moest aflopen. Ik weet dat iedereen voor Serena supporterde”, stamelde de Japanse terwijl dikke tranen van haar wangen rolden. “Bedankt om naar deze wedstrijd te kijken.”

Geen nieuwe records voor Serena

De teller van de 36-jarige Serena Williams blijft zo op 23 grandslamtoernooien staan, eentje minder dan Margaret Court. Het Australische tennisicoon deed dat tussen 1960 en 1973 echter dertien keer in het amateurtijdperk en elf keer in de Open Era. Serena had ook de eerste speelster kunnen zijn die zeven keer de US Open won, maar blijft voorlopig steken op zes. En ook het record van oudste grandslam-winnares in de Open Era verbrak ze niet.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: USA TODAY Sports

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: USA TODAY Sports

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: EPA-EFE

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AP

Foto: AFP