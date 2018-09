Spanje krabbelt na mislukt WK terug recht met zege in Engeland

Spanje lijkt zijn kater van het voorbije WK verteerd te hebben. Onder de leiding van de nieuwe bondscoach Luis Enrique haalde de Spaanse nationale ploeg het in zijn eerste match van de Nations League met 1-2 op het veld van Engeland. Al had Engeland kansen genoeg op de gelijkmaker in de tweede helft en werd een doelpunt van Danny Welbeck in de 96e minuut betwistbaar afgekeurd.

Spanje ging er twee en halve maand geleden in Rusland verrassend uit tegen het gastland in de achtste finales. De Spaanse voetbalnatie was in rouw, Luis Enrique kreeg de opdracht om de zwalpende armada terug op koers te krijgen. De eerste opdracht was niet min: een eerste groepswedstrijd in de Nations League tegen Engeland op Wembley.

In vergelijking met de dramatische avond in het Olympisch Stadion Loezjniki op 1 juli stonden er zes nieuwe namen in de Spaanse basisploeg: Gerard Piqué, Jordi Alba, Marco Asensio, Koke, David Silva en Diego Costa waren er niet meer bij. Dani Carvaja, Marcos Alonso, Saúl, Thiago, Rodrigo en Iago Aspas waren hun vervangers.

Engeland begon echter overtuigend in het eigen Wembley en ging door op het elan dat in Rusland een vierde plaats had opgeleverd. Na amper 11 minuten zag José Mourinho vanuit de tribunes hoe zijn Man United-speler Marcus Rashford na een heerlijke counter - opgezet door Harry Kane - de 1-0 binnen tikte.

Welgeteld anderhalve minuut konden de Engelsen genieten van die voorsprong, want toen trapte Saul een al even fraaie tegenaanval tegen de netten. Vlak na het halfuur hadden de bezoekers de achterstand helemaal omgezet. De Engelse verdediging stond te slapen op een vrije trap vanop links. Rodrigo dook in de rug van zijn tegenstrevers en knalde van dichtbij de 1-2 binnen. Een dominant Spanje mocht met een verdiende voorsprong de rust in.

Foto: REUTERS

In het begin van de tweede helft lag het spel erg lang stil nadat Luke Shaw akelig tegen de grond was gegaan. De linksachter van Manchester United bleef minutenlang roerloos liggen en moest uiteindelijk met een zuurstofmasker en een kraag om de hals van het veld worden gedragen. Spanje toonde nadien rustig meesterschap, maar gaf toch enkele bijzonder grote kansen weg. Gelukkig konden de bezoekers rekenen op een ijzersterkte De Gea die met enkele uitstekende saves de zege veiligstelde. In de 96e minuut werd de gelijkmaker van de ingevallen Danny Welbeck nog betwistbaar afgekeurd na licht duwtje op De Gea (zie foto links).

Spanje is zo de eerste leider in Groep 4 van Divisie A. Komende dinsdag ontvangen de Spanjaarden in hun tweede groepsmatch WK-finalist Kroatië.

