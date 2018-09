Het zal wel met de smaak van de Vlamingen te maken hebben, maar voor een blok van belegen Gouda moet je in de supermarkten grondig het kaasrek onderzoeken. Voor ons is dit nochtans de Nederlandse kaas bij uitstek, even traditioneel als een Belgisch pintje. Frédéric en Michel Van Tricht zijn het eens: “Best in een blokje snijden om te proeven. Zo voel je de structuur en komt de smaak het best tot zijn recht.”