Honderden goudstukken uit Romeinse rijk gevonden op werf in Italië

Op de werf van een vroeger theater in Como, in het noorden van Italië, zijn deze week honderden gouden munten gevonden van het einde van het Romeinse rijk, zo heeft het Italiaanse ministerie van Cultuur bekendgemaakt. De muntstukken dateren uit de vijfde eeuw en lagen in een soort van stenen amfoor in de ondergrond van het theater Cressoni, dicht bij de plaats waar een forum was van de antieke stad Novum Comum.

Het theater, dat in 1870 openging en begin 20ste eeuw in een bioscoop veranderde voordat het in 1997 gesloten werd, moet volledig afgebroken worden om plaats te maken voor de bouw van een chique residentie. De kruik werd in de ondergrond ontdekt tijdens graafwerken voor een waterbassin dat voor de brandbestrijding moet dienen.

“We kennen de historische en culturele draagwijdte van deze ontdekking nog niet in detail, maar deze zone blijkt een echte schat voor onze archeologie”, schreef minister Alberto Bonisoli op Facebook. Volgens de Italiaanse pers zijn de muntstukken mogelijk miljoenen euro’s waard en overwegen de autoriteiten de werf voorlopig stil te leggen voor verdere opgravingen.