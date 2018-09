Artiesten steunen boycot Eurovisiesongfestival in Israël

Tientallen Europese artiesten, waaronder ook Helmut Lotti, DAAN, en Raymond Van het Groenewoud, hebben zich tegen de organisatie van het Eurovisiesongfestival in Israël uitgesproken. Als grond voor de boycot worden schendingen van mensenrechten door Israël tegen de Palestijnen genoemd.

In een open brief op de website van The Guardian schrijven ze dat ze de oproep van Palestijnse artiesten steunen om het Eurovisiesongfestival 2019 te boycotten. ‘Totdat de Palestijnen kunnen genieten van vrijheid, gerechtigheid en gelijke rechten, zou er geen ‘business-as-usual’ mogen zijn met de staat die hen hun basisrechten ontzegt’

Ze veroordelen ook het geweld en het Israëlische beleid daaromtrent: ‘Op 14 mei, dagen na het Israëlische Eurovisie Songfestival, doodde het Israëlische leger 62 ongewapende Palestijnse demonstranten in Gaza, waaronder zes kinderen, en honderden gewonden, de meesten met scherpe munitie. Amnesty International heeft het beleid van shoot-to-kill-or-maim van Israël veroordeeld en Human Rights Watch beschreef de moorden als “onwettig en berekend”.’

Ze roepen de European Broadcasting Union daarom op om Israël als host te annuleren en de wedstrijd te verplaatsen naar een ander land met een betere reputatie op het gebied van mensenrechten.’ Want, zegt de brief op The Guardian: ‘Onrecht verdeelt, terwijl het nastreven van waardigheid en mensenrechten verenigt.’

Tot de ondertekenaars van het schrijven behoren Roger Waters, medeoprichter van de groep Pink Floyd, de filmregisseurs Ken Loach, Aki Kaurismäki en Mike Leigh, actrice Julie Christie en muzikant Brian Eno. Ook Belgische artiesten, onder wie zanger Helmut Lotti, Alain Platel en DAAN, staan op de lijst van namen onder de brief.

De Israëlische zangeres Netta won in mei het Eurovisiesongfestival in Portugal met haar song ‘Toy’. Daardoor vindt de wedstrijd in mei 2019 in Israël plaats. De European Broadcasting Union vraagt naar verluidt wel dat Israël een locatie vindt die niet voor verdeeldheid zorgt.