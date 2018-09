Pieter Timmers verovert meteen brons bij comeback, ook Kimberly Buys pakt medaille

Zowel Pieter Timmers op de 100m vrije slag als Kimberly Buys op de 50m vlinder heeft zaterdag het brons weggekaapt op de tweede dag van de Wereldbeker in het Russische Kazan, de eerste manche van het seizoen.

Timmers, olympisch vicekampioen op de 100 meter, pakte de derde plaats in 49.22. Zijn Belgisch record bedraagt 47.80. De overwinning was voor de Rus Vladimir Morozov (48.26), voor de Amerikaan Blake Pieroni (48.30).

Timmers is terug in het bad na de hersenvliesontsteking die hem weghield van het EK in Glasgow. Vrijdag finishte hij als zesde op de 50 meter vrije slag, zijn eerste wedstrijd na zijn ziekte.

Buys kaapte het brons weg op de 50 meter vlinder, net zoals op het EK in Glasgow. De Antwerpse zwom een tijd van 26.11. Haar Belgisch record staat op 25.70. De Zweedse Sarah Sjöström, wereld- en Europees kampioene op die afstand, domineerde de wedstrijd en zette een tijd van 25.39 neer. De Nederlandse Ranomi Kromowidjojo strandde op de tweede plaats in 26.09.

Zondag starten Timmers en Buys in respectievelijk de 50m en 100m vlinder. Zij zijn de enige Belgische zwemmers op deze meeting.

De manches in Kazan en Doha vinden plaats in groot bad, alle andere manches in klein bad.