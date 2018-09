Rode Duivels weten meteen waar ze aan toe zijn: Zwitserland maakt met 6-0 (!) gehakt van IJsland

In de eerste groepsmatch van de poule van de Rode Duivels in de Nations League heeft Zwitserland de vloer aangeveegd met IJsland. De Zwitsers klopten in eigen huis een ontstellend zwak IJsland - toch ook een WK-ganger - met 6-0. IJsland is komende dinsdag in Reykjavík de eerste tegenstander van België in de Nations League. Op 12 oktober ontvangen de Rode Duivels groepsleider Zwitserland.

IJsland en Zwitserland zijn samen met de Rode Duivels ingedeeld in Groep 2 van Divisie A van de Nations League. Onder zijn drieën maken ze dit najaar uit wie groepswinnaar wordt en met de andere groepswinnaars van Divisie A zal strijden om de eindwinst en bijhorend EK-ticket.

Zaterdagavond in Sankt Gallen werd meteen duidelijk dat de Rode Duivels vooral richting Zwitserland zullen moeten kijken als belangrijkste concurrent. De Zwitsers hielden in hun eerste groepsduel schietoefeningen tegen een amechtig zwak IJsland. De Zweed Erik Hamren had zich zijn debuutwedstrijd als bondscoach van IJsland wellicht anders voorgesteld.

IJsland was op het voorbije WK in Rusland laatste geworden in zijn poule, maar had wel Argentinië op 1-1 gehouden en slikte tegen finalist Kroatië de winning goal pas in de slotminuut. Van die solide Scandinavische organisatie bleef zaterdag in Zwitserland niets meer overeind. Toegegeven, sommige Zwitserse doelpunten waren best knap (bekijk ze onderaan), maar andere tegengoals waren simpelweg lachwekkend.

Bij de thuisploeg stonden zes verschillende spelers aan het kanon: Zuber en Zakaria in de eerste helft en Shaqiri, Seferovic, Ajeti en Mehmedi na de pauze. De Zwitsers - op het WK in de achtste finales uitgeschakeld door Zweden - lieten tegen IJsland in een regie van Shaqiri aardig combinatievoetbal zien. De Rode Duivels zijn alvast gewaarschuwd. Tegen dit Zwitserland zullen Hazard en co op hun best moeten zijn. De verplaatsing naar een aangeslagen IJsland van komende dinsdag mag daarentegen geen groter probleem vormen dan de uitmatch in Schotland van vrijdag.